Wycieczki rowerowe do 18 km od Dusznik-Zdroju. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 30 - 31 marca?

Rozważasz wycieczkę rowerową w pobliżu Dusznik-Zdroju? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 18 km od Dusznik-Zdroju. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Dusznik-Zdroju warto wybrać w weekend.

Ścieżki rowerowe w okolicy Dusznik-Zdroju

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Dusznik-Zdroju, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 marca w Dusznikach-Zdroju ma być 20°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Lewin Kłodzki , Kozia Hala i krzyż drwala Georga Aulicha Stopień trudności: 3.0

Dystans: 64,89 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 436 m

Suma podjazdów: 1 805 m

Suma zjazdów: 1 807 m Trasę dla rowerzystów z Dusznik-Zdroju poleca Januszek_44 Samochód zostawiam na parkingu przy stacji PKP w Polanicy Zdrój . Ruszam w poszukiwaniu tzw krzyża drwala , nie jest to krzyż pokutny Wykuty napis na krzyżu upamiętnia tragiczną śmierć drwala Georga Aulicha, który został przywalony przez drzewo 26 lipca 1707 roku. Poszukiwania tego krzyża trwają ponad godzinę , kluczę po lesie ciągnąc za sobą rower . Kiedy już tracę nadzieję napotykam oparty o drzewo krzyż , znowu się udało . Pogoda się pogarsza , ruszam więc w stronę Lewina Kłodzkiego . W Złotnie zatrzymuje mnie ulewa . Korzystam z wiaty przystanku PKS . Wiata pamięta chyba jeszcze czasy wczesnego Gierka , ale daje schronienie . Po jakiś czasie dołącza do mnie mieszkanka Złotna , której także z rowerem schroniła się pod wiatą . Rozmawiamy chwilę . Ja kończę posiłek i ruszam w deszczową otchłań . Koło Lewina deszcz trochę ustaje i dość szybko odnajduję kolejny krzyż na posesji budynku , oparty o taras budynku . Teraz czeka mnie trudny podjazd na Kozią Halę nad Dusznikami . Przejeżdżam przez Kocioł i wjeżdżam na teren Czech . Oleśnice v Orlickich Horach robią na mnie wrażenie . Fajnie zachowane domy i wspaniały podjazd . Przed Halą spotykam polskiego motocyklistę , któremu pomagam "przepchać" motocykl przez turystyczne przejście graniczne. W deszczu na granicy państwa odnajduję ostatni już na terenie powiatu kłodzkiego krzyż . Teraz już jazda do parkingu . Ostatnie kilka kilometrów to jazda , chociaż trudno to tak nazwać , przez Piekielną Dolinę . Faktycznie jest piekielna . Ubłocony , mokry i zmęczony docieram do auta

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Góry stołowe - rowerowa wycieczka do Błędnych Skał Stopień trudności: 1.0

Dystans: 60,85 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 473 m

Suma podjazdów: 1 433 m

Suma zjazdów: 1 433 m Rowerzystom z Dusznik-Zdroju trasę poleca Michal Góry Stołowe przylegają do Kotliny Kłodzkiej. Większa ich część znajduje się na terytorium Czech. To pasmo górskie jest ewenementem przyrodniczym w naszym kraju. Jest przykładem strukturalnej rzeźby terenu. Wynika ona z poziomego ułożenia piaskowca. To erozja, niszcząc skały piaskowcowe, wyrzeźbiła skalne miasta, maczugi i formy skalne, najczęściej nazywane od kształtów, które przypominają („Głowa Murzyna”, „Wahadło”, „Żółw” i wiele innych). Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych ze swoimi skalnymi miasteczkami i skalnymi grzybami przyciąga miłośników turystyki pieszej i rowerowej. Znajdziemy tutaj doskonałe warunki do uprawiania turystyki aktywnej. Na bazę wypadową wybraliśmy Radków, bowiem stąd w rejony, które chcieliśmy zobaczyć łatwo dostać się „Droga Stu Zakrętów”, która dla rowerzystów jest również atrakcją. Kemping znaleźliśmy blisko Zalewu Radkowskiego. W Radkowie można też odwiedzić rynek z ratuszem i ciekawy kościół z wieżą na prezbiterium pod wezwaniem św. Doroty. Jednym z ciekawych miejsc na naszej trasie jest Strzeliniec. Niestety rowery musimy zostawić na parkingu, bowiem na najwyższy szczyt Gór Stołowych wiedzie tylko pieszy szlak czerwony. Znajdują się tutaj tarasy widokowe skąd można podziwiać głębokie szczeliny skalne – najgłębsza ma około 100 metrów. Biegnie tędy dydaktyczna „Ścieżka Skalnej Rzeźby”, warto odwiedzić też historyczne schronisko. Wracamy do „krętej drogi” i jedziemy w kierunku Karłowa. Za tą wioską mijamy Białe Skały. Mają one jasną barwę z powodu znacznej zawartości kwarcu. Raj dla wspinaczy. My je tylko podziwiamy z daleka i kierujemy się na Kudowę- Zdrój. W pijalni uzupełniamy zapasy wody w organizmie:). Teraz udajemy się do Kudowej Czermnej, aby zobaczyć najcenniejszy obiekt jaki się tutaj znajduje – Kaplicę Czaszek. Staliśmy w dość długiej kolejce, aby dostać się do środka, ale było warto. Na ścianach i w krypcie zobaczyliśmy tysiące czaszek i piszczeli. Zostały one tutaj zgromadzone przez księdza w roku 1776, który wydobył je z zapomnianych mogił wojennych i godnie pochował. W końcu osiągnęliśmy cel dzisiejszej wycieczki – Błędne Skały. To ławica piaskowca uformowana w labirynt. Zwiedzaliśmy go pieszo, idąc wytyczonym jednokierunkowym szlakiem. Przeciskamy się przez szczeliny, spacerujemy tunelami. Ciemno, chłodno i wilgotno – mamy wrażenie, że jeśli zejdziemy ze szlaku to się zgubimy. Ciekawe i tajemnicze miejsce – bardzo polecam. Robi się bardzo późno – wsiadamy na rowery by zdążyć przed zmrokiem dojechać do Radkowa.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dookoła Gór Stołowych (zielonym-rowerowym) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,39 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 166 m

Suma podjazdów: 589 m

Suma zjazdów: 558 m Mar-ek poleca trasę rowerzystom z Dusznik-Zdroju Trasa średnio-łatwa cały czas zielonym szlakiem rowerowym. Malownicza przejażdżka wokół Gór Stołowych. Dwa wygodne postoje - w Batorówku na przygotowanej łące, w Schronisku Pasterka. Postoje są po przeciwnych stronach trasy. Zacząć pętlę można w wielu miejscach: w Pasterce, w Karłowie (po przejażdżce można wybrać się na Szczeliniec), w Batorówku, na parkingu na drodze z Radkowa do Karłowa.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Piekielna pętla w Polacy Zdrój DOT163 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 7,25 km

Czas trwania wyprawy: 48 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 323 m

Suma zjazdów: 321 m Trasę rowerową mieszkańcom Dusznik-Zdroju poleca Dolnoslaska_OT Krótka charakterystyka Rzecz dla prawdziwych twardzieli. Wszystkich co jeżdżą "trochę" mtb, a chcieliby zobaczyć jak wygląda trasa zawodów XC (XCO). Pierwszą żółtą tabliczkę znajdziemy zaraz za platformą widokową "Góralka". I w zasadzie tyle informacji wystarczy. Znaki są umieszczone wszędzie gdzie trzeba. Pętla ma około 7 km i 250 m przewyższeń. W większości biegnie ścieżkami i drogami leśnymi. O jej trudności decydują jednak odcinki z ciężkimi, zakorzenionymi i zakamienionymi, podjazdami oraz krótkie, ale wymagające technicznie, zjazdy (chyba 6-7). Autorzy zadbali o nasze samopoczucie i stosownie (w sposób anatomiczno-medyczny) oznaczyli dodatkowo te fragmenty. Zdjęcia są w kolejności jazdy. Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Skalne grzyby Stopień trudności: 2.0

Dystans: 37,33 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 234 m

Suma podjazdów: 733 m

Suma zjazdów: 704 m Arturooo poleca trasę mieszkańcom Dusznik-Zdroju

Włóczenia się po Górach Stołowych - część III.

Obsada: kubulo i tata arturooo.

Startujemy w Batorowie, skąd asfaltem pod górę do Batorówka. Tu opuszczamy asfalt i kierujemy się w stronę Skalnych Grzybów. By zobaczyć najciekawsze formy skalne, zjeżdżamy ze szlaku rowerowego i podążamy za znakami pieszymi. Niestety, czasami trzeba zsiąść z siodełka...Jednak warto, to co jest do zobaczenia, wynagradza trud prowadzenia roweru.

Po przecięciu Drogi Stu Zakrętów - jedziemy Drogą nad Urwiskiem do punktu widokowego "Ochota Magdaleny", gdzie niezła panorama w stronę Radkowa. Po jakimś kilometrze, znów opuszczamy szlak rowerowy na rzecz pieszego, którym docieramy do schroniska Pasterka. Naleśniki z jagodami (mniam!) i dalej w stronę widocznego Szczelińca. Nie wjeżdżamy jednak na jego szczyt ;) Okrążamy górę i jesteśmy w Karłowie. Stąd w stronę Fortu Karola główną drogą, skręcamy na skrzyżowaniu w stronę Łężyc i kawałek dalej odbijamy przez pola poszukując miejsca o nazwie Łężyckie Skałki. Znajdujemy je. Tak więc możemy urządzić sobie piknik na wiszącej skale ;) Leżąc na niej, obserwujemy przesuwające się po niebie chmury i zjadamy cały zapas pożywienia...Gdy żołądki domagają się więcej, dosiadamy nasze maszyny i Praskim Traktem docieramy do Batorowa.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Przegląd rowerowych serwisów w Dusznikach-Zdroju. Tam naprawisz rower

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Jak dbać o rower?

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Przydatne akcesoria na rower

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.